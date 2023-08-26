ياسمين عبد العزيز أولهم.. 20 فنانًا وفنانة يدعمون شريف منير في أزمة ابنته :"أب جميل"

أعلن عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني دعمهم للفنان شريف منير وتأييدهم لرد فعله على الهجوم العنيف الذي تعرضت له ابنته "أسما" بعد حلاقة شعرها "زيرو"، وذلك من خلال التعليقات الإيجابية التي انهالت على الفيديو الذي شاركه مؤخرًا للدفاع عنها، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شريف منير وابنته أسما

نجوم الفن يساندون شيف منير في أزمة ابنته بعد حلاقة شعرها: الله عليك يا أستاذ

حرص الفنان أحمد زاهر على دعم النجم شريف منير بعد دفاعه عن ابنته "أسما" وعلق على الفيديو قائلًا: "الله عليك يا أستاذ"، كما علقت حلا شيحة: "أسما دي قمر"، بالإضافة إلى تعليق سلمى أبو ضيف التي أعربت عن دعمها الشديد لأسما شريف منير قائلة: "أسما واحدة من أجمل الناس اللي أنا عرفتها في حياتي، جميلة من برا ومن جوه، إنسانة بمعنى الكلمة وأيقونة في الجمال".

أحمد زاهر وشريف منير

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

كما علقت الفنانة علا غانم قائلة: "شابووو، أسما جميلة وكلنا بندعمها"، بينما كتب هاجر الشرنوبي: "انت أب جميل"، ثم علقت هادية غالب قائلة: "برافو بجد، هي جميلة جدًا وستايل وانت عرفت تطلعها امرأة قوية"، ليليه تعليق دنيا صلاح عبد الله ابنة الفنان القدير صلاح عبد الله قائلة: "شكرًا".

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

ياسمين عبد العزيز وغادة عادل وأحمد السعدني أول الداعمين لشريف منير في أزمة ابنته

في الوقت نفسه، حرص عدد من الفنانين والفنانات على دعم النجم شريف منير وابنته أسما من خلال وضع الرموز التعبيرية "قلوب حمراء وأيدي تُصفق" تعليقًا على الفيديو الذي دافع خلاله شريف منير عن ابنته بعد الهجوم الذي تعرضت له بسبب حلاقة شعرها، وكان أبرز هؤلاء النجوم (ياسمين عبد العزيز، ونسرين طافش، وأحمد السعدني، وأيتن عامر، وغادة عادل، وجوري بكر، وندى موسى، ومحمد علي رزق، وباهر النويهي، وندى عادل، ونرمين ماهر، وعمرو عبد العزيز، وديانا هشام).

ياسمين عبد العزيز وشريف منير

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

رسائل نجوم الفن لشريف منير بعد أزمة ابنته

شريف منير يصفع منتقدي ابنته بعد حلاقة شعرها بجرأة

وكان الفنان شريف منير قرر الخروج عن صمته ليرد على الهجوم العنيف الذي تعرضت له ابنته بعد حلاقة شعرها "على الزيرو" أمام الجمهور، وظهورها حليقة الرأس خلال فعاليات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، وجاء ذلك في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

فتح شريف منير النار على منتقدي ابنته وتصرفاتها، مؤكدًا دعمه الكامل ومساندته لها في قرارها بحلاقة شعرها، فيما شدد على أنه يستحيل أن يقف ضد ابنته أو يعارضها لإرضاء الجمهور، فهي لم تجرح أو تؤذي أحد بتصرفها، بالإضافة إلى أنها أُم، تبلغ من العمر 36 عامًا مما يجعلها قادرة على تحمل مسؤولية نفسها واتخاذ قرارات صحيحة دون تدخل من الآخرين.

شريف منير وابنته أسما

وقال شريف منير: مساء الخير.. إيه الدوشة والضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده علشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا؟، ايه الغلط اللي هي عملته؟! .. يعني تصرف عادي جدًا مفهوش أي حاجة، اوعوا تفتكروا إن أنا ممكن آجي على بنتي علشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي مليش غيرها واللي بحبها".

شريف منير يقصف ولا يبالي دفاعًا عن ابنته: اللي عملته عاجبني وعرفت تخطف التريند

وأضاف والد أسما شريف منير: "وبالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، ويقولوا بتاخد التريند وجاتها البلا في شكلها وأبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدا، بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إن هي متكونش بتؤذي حد".

شريف منير عبر انستجرام

"قبل ما تتكلموا، بصوا على نفسكوا، اتفرجوا على عيلتكم، وعلى ولادكم وعلى إخواتكم، ع الناس اللي حواليكوا، قبل ما تبقوا انتوا بتنتقدوا وتغلطوا، وتقولوا متربتش بربع جنيه تربية لا أنا بنتي متربية كويس جدًا، ع العموم ريحوا نفسكم واهدوا شوية لأن اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب، هي مغلطتش في حد فيكم هي حرة في نفسها".

"وبعدين بنتي عندها 36 سنة وأم وعندها بنوتة ومسؤولة عن نفسها، ف أنا أب مسؤول إن أنا أحميها، إنما هي حرة في تصرفاتها، وبكرر تاني، أسما إنتي شكلك زي القمر، وشكلك كان حلو جدًا، وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد، وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا أو عليها، المهم ان احنا مش بنضر حد".

شريف منير وابنته أسما وحفيدته

أسما منير تحلق شعرها على الزيرو وتظهر حليقة الرأس في مهرجان القاهرة للدراما 2023

وكانت أسما شريف منير بنة النجم شريف منير كانت قد سرقت الأضواء على السجادة الحمراء خلال افتتاح فعاليات مهرجان القاهرة للدراما، في أول ظهور صادم لها بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حيث أطلقت حليقة الرأس بإطلالة جريئة وجذابة.

وتألقت أسما شريف منير بلوك مثير ولافت، حيث ارتدت فستان ساحر مجسم باللون الشامبين اللامع، مكون من قطعتين، مكشوف الأكمام والصدر والبطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق، أما من الناحية الجمالية، وضعت أسما مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي الرقيق، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها في مهرجان القاهرة للدراما

وجاء ذلك بعد ساعات من مفاجأة أسما شريف منير لمتابعيها بحلاقة شعرها على الزيرو بإستخدام ماكينة الحلاقة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته في الساعات الأولى من فجر اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت أسما شريف منير في الفيديو وهي تبدأ في حلق شعرها بماكينة الحلاقة، ولكنها أنهت الفيديو قبل حلاقته على الزيرو، لتشوق بذلك متابعيها لؤية شكلها باللوك الأخير وهي حليقة الرأس، قائلة: "بكره هتشوفوا النتيجة الاخيرة".

أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها زيرو

وكشفت أسما شريف منير عن سبب حلاقتها لشعرها على الزيرو وإزالته بالكامل، خلال تعليق أرفقته بالفيديو حيث قالت: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير إن من كتر العمايل اتحرق و بقي مش صحي خالص".