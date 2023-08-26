أبطال المشروع القومي للموهبة بجنوب سيناء يشاركون في بطولة الجمهورية

قال محمد فتحي، وكيل الشباب و الرياضة بجنوب سيناء، ان ابطال الشمروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، يشاركون في بطولة الجمهورية تحت 15 عامًا، والمقامة بمحافظة المنوفية خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس الجاري، بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية.

ن أبناء المحافظة يحرزون مراكز متقدمة في البطولة، ومن المقرر أن يجري تكريمهم عقب انتهاء البطولة، خاصة أن المشروع القومي للموهبة و البطل الأوليمبي، يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة لدعم الرياضة والرياضيين، وإعداد جيل جديد يساعد على تنمية الفكر والوعي لدى النشء والشباب لكون العقل السليم في الجسم السليم ، كما يعد من أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة.

وأن المشروع يعد رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، ويجري الإشراف عليها من قبل اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.