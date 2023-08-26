إزالة 3 حالات تعدى بقريتى المحروسة والاشراف بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة، اليوم السبت، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ عدد ٢ حالة إزالة فورية، عبارة عن تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ١٠٥٠ متر عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت، إتجاه حوض كوم موج داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة .

كما نجحت الوحدة المحلية لقرية الأشراف برئاسة أحمد البتيتى، بتنفيذ إزالة فورية لبناء بدون ترخيص على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٥٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.