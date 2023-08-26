هشام عباس بمهرجان القلعة ومشاركة أولى لسيمون

تتواصل فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث تشهد الليلة الرابعة المقامة مساء الاثنين 28 اغسطس على مسرح المحكى امسية تستعيد ذكريات الاعمال الغنائية الشهيرة خلال حقبة التسعينيات .

ففى الثامنة مساء تتغنى الفنانة سيمون فى مشاركتها الاولى بالمهرجان مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة ، مبسوطه ، بتكلم جد ، فيه حاجه كده ، قلبي اللولى وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من اعماله الجماهيرية الخاصة منها نارى نارين ، حلال عليك ، حبيتها ، تعالى ، حالة ، سهران وغيرها .