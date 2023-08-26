طائرات الجيش السوداني تقصف مواقع عسكرية لقوات الدعم السريع

قصفت "طائرات الجيش السوداني"، مواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع شرق وشمال الخرطوم، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم السبت.

كما سُمع دوي انفجارات قرب تمركزات الدعم السريع بمنطقة جنوب الحزام جنوبي الخرطوم.

وأكد قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في وقت سابق، أن القوات المسلحة تقاتل من أجل السودان لا من أجل جهة، أو فئة، أو أشخاص.

وشاركت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر “فيسبوك” فيديو ظهر فيه البرهان وسط جنود بمنطقة وادي سيدنا العسكرية في أم درمان.

وجاء ظهور البرهان بعد يوم واحد من إعلان الجيش السوداني سيطرته على مقر سلاح المدرعات بالعاصمة وصد هجوم عنيف لقوات الدعم السريع على المقر.

من ناحية أخرى، زار قائد الجيش السوداني، الفريق أول ركن "عبدالفتاح البرهان"، قواعد عسكرية بالقرب من العاصمة، في أول جولة له خارج الخرطوم، مُنذ اندلاع الصراع المُشتعل مع قوات الدعم السريع في أبريل، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن الحرب قد تدفع المنطقة بأكملها صوب كارثة إنسانية.

وقال مصدران حكوميان إن البرهان يعتزم أيضًا مغادرة السودان لإجراء محادثات في دول الجوار بعد زيارة قواعد للجيش وبورتسودان، مقر الحكومة المؤقت.

رئيس مجلس السيادة الحاكم:

ويعتزم البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة الحاكم، رئاسة اجتماع لمجلس الوزراء.

ويُقاتل الجيش قوات الدعم السريع من أجل السيطرة على الخرطوم وعدة مدن منذ 15 أبريل الماضي.

وغادر البرهان، الخميس، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، الذي تقول قوات الدعم السريع إنها تحاصره، وشوهد في مقاطع فيديو وصور في مدينة أم درمان على الجهة المقابلة من نهر النيل.