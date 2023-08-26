السبت 26 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان مجهول الهوية في مياه ترعة الإسماعيلية

غرق شاب
غرق شاب

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالشرقية، صباح اليوم السبت، جثة لشخص مجهولة الهوية من مياه ترعة الإسماعيلية، أسفل الكوبرى العلوى بدائرة قسم شرطة بلبيس.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، بالعثور على جثة لشخص طافية في مياه ترعة الإسماعيلية أسفل الكوبري العلوي بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنها لشخص في العقد الرابع من عمره مجهولة الهوية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد هويته.

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