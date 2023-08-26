اتحاد الطبية: إعفاء المسنين من رسوم اشتراكات العلاج

قرر اتحاد المهن الطبية إعفاء الأطباء ممن تجاوزوا سن السبعين عاماً من رسوم اشتراك مشروع العلاج وأن يحصلوا على الخدمة مجاناً وكذلك والد ووالدة العضو المشتركين بمشروع العلاج وتخطوا السبعين عاماً.

جاء القرار بعد أن تقدم الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، بطلب لاتحاد المهن الطبية، حيث تم تداول القرار بين أعضاء المجلس وتوصلوا إلى تخفيض الاشتراك لمن هم فوق سن السبعين ليكون الاشتراك ٥٠٠ جنيه فقط مع الحصول على خدمة العلاج كاملة.

كما تقرر صرف المعاش لعدد من الأطباء الذين توقفت معاشاتهم من شهر أغسطس بسبب إجراءات إدارية حيث توقفت معاشاتهم من أبريل الماضى.