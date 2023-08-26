السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بحوث الحشائش" ينظم دورة تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات

مركز البحوث الزراعية
مركز البحوث الزراعية

واصل  المعمل المركزي لبحوث الحشائش دوراته التدريبية  لتنمية قدرات ومهارات  العاملين  لديه مما سينعكس بدوره على تطوير أدائهم .

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و سينظم المعمل دورة تدريبية للعاملين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى خلال الفترة من 27 - 31 أغسطس 2023.
أكد  الدكتور  عبده عبيد أحمد إسماعيل مدير المعمل أن الدورة تهدف لتدريب عدد 30 متدرب من المعمل والمعاهد والمعامل بالمركز.
وقال الدكتور عادل أحمد عمران وكيل لشئون  الإرشاد والتدريب بأن البرنامج التدريبى للدورة سيشمل على موضوعك عده أهمهاالذكاء الاصطناعي وأثره على حياة البشر .
و  أمن المعلومات فى ظل التحول الرقمى فى مصر  و الذكاء الاصطناعي وأثره فى تقليل ضغوط العمل و الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية و المشاكل المالية والقانونية.

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