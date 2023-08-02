تنفيذ أعمال التطهير ونزع الحشائش فى ترع أسيوط

كتب - يوسف عبداللطيف :-

يقوم محافظ أسيوط اللواء عصام سعد بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشاريع لخدمة المراكز والأحياء بشكل أفضل في جميع القطاعات وفق الجدول الزمني المحدد مؤكداً إلى استمرار أعمال تبطين وإعادة تأهيل الترع والمجاري المائية في مختلف قرى ومراكز المحافظة في إطار خطة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة بوزارة الموارد المائية والري، العمل على مد . بناء وإصلاح القنوات لترشيد فاقد المياه بكل طريقة ممكنة في تنفيذ التوجيهات لتحقيق رؤية مصر 2030 والتي تعكس وجهة نظر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي

استكملت وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال صيانة المجارى المائية بنطاق محافظة أسيوط وتشمل أعمال التطهير ونزع الحشائش بترعة .ايراد المحرق بمركز القوصية وترعه العتامنه بمركز منفلوط وترعه مسرع بمركز أسيوط وكذلك تم عمل صيانة وإصلاح بوابة جنابيه بويط بمركز ديروط لضمان سريان التصرفات فى المجارى المائية بسهولة ويسر ووصول المياه للنهايات والحفاظ على المناسيب المقررة

أكد المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة أسيوط أن ذلك ضمن عملية صيانة المجارى المائية بهندسات ري محافظة أسيوط المختلفة وتنفيذ أعمال نزع الحشائش بالصاولات والجنازير والجرارات الزراعية ورفع ناتج التطهير من الترع والمجاري المائية

وأشار المهندس سيف النصر بأن تنفيذ هذه الجهود يأتى بالتعاون مع الأجهزة المعنية ضمن خطة الإدارة للحفاظ على محطات الرى المختلفة والترع المخصصة لسريان مياه الرى بها من أى عوائق أو تراكمات للمساهمة فى تشغيلها بالجودة المطلوبة وذلك من خلال تنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر

وأوضح سيف النصر أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل على تطهير كافة المحطات والترع ورفع أى حشائش بها وتعميقها لتسهيل مرور أى كميات للمياه بها

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