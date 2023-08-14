ري القوصية تقوم بعملية نزع الحشائش من الترع و المصارف المائية

قامت الادارة العامة برى اسيوط بأعمال نزع الحشائش لفرع التمساحية بالتنسيق مع هيئة الري في القوصية. تعد عملية نزع الحشائش ضرورية لضمان تدفق المياه بسلاسة وتقليل خطر انسداد الترع والمجاري.

تضمنت أعمال نزع الحشائش إزالة جميع الأعشاب والنباتات التي تنمو في فرع التمساحية. تم استخدام معدات حديثة وفرق عمل من ذوي الخبرة لضمان تنفيذ المهمة بكفاءة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على التخلص الآمن من الحشائش المزروعة وضمان عدم تأثيرها سلبًا على النظام البيئي. تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية الحياة البرية والحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة.

وفقًا للمهندس عمر سيف النصر، يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية المائية في أسيوط وضمان موثوقية التوريد المائي للمزارع والمناطق السكنية. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعكس التزام الدولة بالاستدامة البيئية وتوفير الموارد المائية النظيفة للجميع.

في ختام هذا التقرير، يجب التأكيد على أهمية توجيهات وتعليمات المهندس عمر سيف النصر وتأثيرها الإيجابي في تطهير الترع والمجاري المائية بصفة مستمرة في أسيوط. هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للمجتمع والحفاظ على مصادر المياه الحيوية.