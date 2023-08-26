أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك المصرية

أسعار الدولار اليوم.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الدولاراليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وذلك بعد التطورات الاخيرة التي يشهدها العالم الفترة الاخيرة منها انضمام مصر لمجموعة "بريكس" الخميس الماضي، وأيضًا في ضوء الازمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الدولار اليوم:

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك فيصل الاسلامي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وقد استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.