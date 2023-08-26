أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

حافظ سعر الدولار مقابل الجنية المصري على مستوياته الأخيرة في ماكينات الـATM، حيث إن اليوم السبت يُعد أول أيام الإجازة الرسمية للبنوك المصرية والشركات المصرفية، ووصل متوسط أسعار الصرف بالسوق، بحسب آخر تقرير صادر من البنك المركزي المصري، إلى 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.93 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال اليوم السبت في ماكينات الـATM، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ما زال سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري على مستواه الأخير عند: 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في بنك سايب

وحافظ سعر الدولار في بنك سايب على مستواه الأخير عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وقدّر بنك الإسكندرية سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، بلغ سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وحافظ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي على مستواه الأخير عند: 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

حقق سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار

سعر العملة الخضراء في ميد بنك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر العملة الأمريكية في البنك الدولي التجاري

وطرح البنك الدولي التجاري سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار بنك القاهرة

في بنك القاهرة فسجل مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وعرض بنك التعمير والإسكان سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بـ30.85 جنيه للشراء، و30.90 للبيع.



