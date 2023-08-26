تقابل زحل مع الشمس.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر غدًا

تشهد سماء مصر والعالم غدًا الاحد ظاهرة فلكية نادرة في مشهد بديع وهي تقابل كوكب زحل مع الشمس، حيث سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للارض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس وسكون أكثر إشراقًا من أي وقت آخر في العام.

تقابل زحل مع الشمس

وكشف الدكتور أشرف تادروس، ‏رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقابل زحل ( لؤلؤة المجموعة الشمسية) مع الشمس سترائى طوال الليل يوم 27 أغسطس، ويظهر كوكب زحل بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.

الدكتور أشرف تادروس

مشاهدة الظواهر الفلكية

وأوضح تادروس، أن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، حيث أن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

السواحل والحقول

وذكر، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.

علاقة حركة الاجرام السماوية بمصير الانسان

وتابع، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ليس هناك علاقة بين حركة الاجرام السماوية ومصير الانسان على الارض وليس من الفلك في شيء بل من التنجيم ، فالتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه ، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

علاقة اصطفاف الكواكب بالزلازل

كما أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب في السماء وحدوث الزلازل على الأرض ، فلو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين.