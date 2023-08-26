هدوء وسيولة مرورية بشوارع وميادين الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، إذ إن يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم السبت، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

وتشهد الشرقية هدوء بالشوارع والطرقات والميادين، وذلك لتوقف العمل بالمصالح الحكومية، فى العطلات الرسمية، وخاصة يومي الجمعة والسبت، ويرجع ذلك إلى تخفيف الضغط علي مدينة الزقازيق، التي يقع بها أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية.

كما تشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.