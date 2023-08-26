السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

هدوء وسيولة مرورية بشوارع وميادين الشرقية

شوارع الشرقية
شوارع الشرقية

حالة من الهدوء تشهدها عدد من مدن ومراكز محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق، إذ إن يسود الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية، اليوم السبت، سيولة مرورية، وانتظام فى حركة سير السيارات.

 

يأتي ذلك وسط انتشار لرجال المرور واللجان المرورية التي تقوم بالفحص والتأكد من التراخيص الخاصة بالسائقين، للكشف عن المخالفات المرورية.

 

وتشهد الشرقية هدوء بالشوارع والطرقات والميادين، وذلك لتوقف العمل بالمصالح الحكومية، فى العطلات الرسمية، وخاصة يومي الجمعة والسبت، ويرجع ذلك إلى تخفيف الضغط علي مدينة الزقازيق، التي يقع بها أغلب المؤسسات والهيئات الحكومية.

 

كما تشهد عدد من المناطق بالطرق والتقاطعات في الشرقية انتشارًا لرجال المرور وفي المحاور والإشارات على مدار اليوم، وذلك للقضاء على أى اختناقات مرورية قد تحدث، ولتيسير حركة السير أمام المواطنين.

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