تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين الارسنال وفولهام في الدوري الأنجليزي

في واحدة من المباريات الكلاسيكية ودربي من دربيات مدينة لندن يواجه فريق الارسنال احد المرشحين للقب البريميرليج منافسه فولهام على ملعب الأمارات الخاص بفريق الارسنال ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الأنجليزي الممتاز .

يدخل فريق أرسنال المباراة برصيد ست نقاط جمعها من الفوز في مباراتيه اللتين خاضهما الاولى بالفوز على نوتنجهام فوريست بهدفين مقابل هدف و الفوز في مباراته الثانية على كريستال بالاس بهدف مقابل لاشىء.

اما فريق فولهام فيملك ثلاث نقاط بالفوز على ايفرتون خارج ملعبه بهدف مقابل لاشىء والخسارة في الجولة الثانية امام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل لاشىء على ملعب فولهام كرافين كوتاج .

والتقى ارسنال مع فولهام في ٥٦ مباراة رسمية اجمالا فاز الارسنال في ٣٨ مباراة وتعادلا في ١١ مباراة وكان الفوز من نصيب فولهام في سبعة مباريات و سجل الارسنال ١٢٦ هدف ودخل مرماه ٥٨ هدف من هجوم فولهام .

اما في المباريات التي أقيمت على ملعب الارسنال فقد ٢٨ هدف حقق الارسنال الفوز في ٢٢ مباراة منها وحسم التعادل ستة مباريات ولم يحقق فولهام الفوز في اي مباراة على ملعب الارسنال طوال تاريخه .

و فيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة التي جمعت الارسنال مع فولهام في البطولات الرسمية :

١٠ نوفمبر ٢٠١٢ أرسنال - فولهام : ٣ / ٣

٢٠ أبريل ٢٠١٣ فولهام - أرسنال: ٠ / ١

٢٤ أغسطس ٢٠١٣ فولهام - أرسنال : ١ / ٣

١٨ يناير ٢٠١٤ أرسنال - فولهام : ٢ / ٠

٧ أكتوبر ٢٠١٨ فولهام - أرسنال : ١ / ٥

١ يناير ٢٠١٩ أرسنال - فولهام : ٤ / ١

١٢ سبتمبر ٢٠٢٠ فولهام - أرسنال : ٠ / ٣

١٨ أبريل ٢٠٢١ أرسنال - فولهام : ١ / ١

٢٧ أغسطس ٢٠٢٢ أرسنال - فولهام : ٢ / ١

١٢ مارس ٢٠٢٣ فولهام - أرسنال : ٠ / ٣