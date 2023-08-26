موعد مباراة توتنهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا توتنهام ونظيره بورنموث، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2023 ـ 2024.

موعد مباراة توتنهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتقرر انطلاق صافرة مباراة بورنموث ضد توتنهام في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة والسعودية، بالجولة الـ 3 بالبريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وبورنموث

وتذاع مباراة توتنهام أمام نظيره بورنموث بالدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

ويستضيف ملعب فيتاليتي مباراة توتنهام ونظيره، بورنموث، مساء اليوم، بالجولة الثالثة، بالبريميرليج، فيما يتطلع الفريقين الى تحقيق نتيجة ايجابية بمواجهة اليوم، خاصتا فريق بورنموث الذى تمكن من حصد نقطة واحدة من مواجهتين من انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي بموسمها الحالى 2023 ـ 2024.