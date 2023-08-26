تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين بورنموث و توتنهام في الدوري الأنجليزي

سيكون فريق توتنهام مدعوا لواحدة من المباريات الصعبة في مشوار بطولة الدوري الأنجليزي عندما يواجه فريق بورنموث ضمن مباريات الجولة الثالثة على ملعب فيتاليتي الخاص بفريق بورنموث .

يحتل بورنموث المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد التعادل في الجولة الاولى مع ويستهام يونايتد بهدف لكل فريق ثم الخسارة امام ليفربول بثلاثة أهداف لهدف .

اما توتنهام فهو يملك اربع نقاط فبعد التعادل في مباراته الاولى امام برينتفورد عاد في الجولة الثانية حقق انتصارا هاما على مانشيستر يونايتد بهدفين مقابل لاشىء.

وخلال مشوارهما في بطولة الدوري الأنجليزي التقي بورنموث وتوتنهام هوتسبير في ١٣ مباراة فاز مباراتين فقط وتعادلا في مباراتين بينما انتهت ٩ مباريات بفوز السبيرز . وسجل هجوم بورنموث ١٠ اهداف واستقبلت شباكه ٣٤ هدف من هجوم توتنهام .

وفي المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بورنموث فقد التقى الفريقين في سبعة مباريات فاز بورنموث في مباراة و تعادلا في مباراتين وفاز توتنهام في أربعة مباريات وسجل هجوم بورنموث خمسة اهداف بينما سجل هجوم توتنهام ١٨ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة بين بورنموث وتوتنهام في المباريات الرسمية :

٢٢ أكتوبر ٢٠١٦ بورنموث - توتنهام : ٠ / ٠

١٥ أبريل ٢٠١٧ توتنهام - بورنموث : ٤ / ٠

١٤ أكتوبر ٢٠١٧ توتنهام - بورنموث : ١ / ٠

١١ مارس ٢٠١٨ بورنموث - توتنهام : ١ / ٤

٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ توتنهام - بورنموث : ٥ / ٠

٤ مايو ٢٠١٩ بورنموث - توتنهام : ١ / ٠

٣٠ نوفمبر ٢٠١٩ توتنهام - بورنموث : ٣ / ٢

٩ يوليو ٢٠٢٠ بورنموث - توتنهام : ٠ / ٠

٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ بورنموث - توتنهام : ٢ / ٣

١٥ أبريل ٢٠٢٣ توتنهام - بورنموث : ٢ / ٣