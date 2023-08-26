تعرف على ما هي الأدعية التي تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟

الدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ويدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات، اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أجرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكائد عدوك الشيطان. ويكثر من ذكر الله، ويكثر من قراءة القرآن ويتعوذ بالله عند وجود الوسوسة إذا عرضه الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ولو في الصلاة إذا غلب عليه في الصلاة ينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه شكا إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي ما يجده من الوساوس في الصلاة فأمره أن ينفث عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة، ففعل ذلك فأذهب الله عنه ما يجد.



فالحاصل أن المؤمن والمؤمنة إذا ابتليا بهذا الشيء عليهما أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك وأن يتعوذا بالله من الشيطان كثيراً، وأن يحرصا على مكافحته فلا يطاوعانه لا في الصلاة ولا في غيرها، إذا توضأ يجزم أنه توضأ ولا يعيد الوضوء، إذا صلى يجزم أنه صلى ولا يعيد الصلاة، إذا كبر يجزم أنه كبر ولا يعيد التكبير مخالفة لعدو الله ومحاربة له.



هكذا يجب على المؤمن أن يكون عدواً للشيطان محارباً له مكافحاً له لا يخضع له، فإذا قال.. أملى عليك أنك ما توضيت ما صليت. وأنت تعرف أنك توضأت وصليت تشوف يديك فيها الماء وتعلم أنك صليت فلا تطاوع عدو الله، اجزم بأنك صليت واجزم بأنك توضأت ولا تعد شيئاً من ذلك، وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان، هكذا يجب على المؤمن أن يكون قوياً في حرب عدو الله وفي مكافحته حتى لا يغلب عليه وحتى لا يؤذيه، فإنه متى غلب على الإنسان جعله كالمجنون يتلاعب به.



فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من عدو الله، والاستعاذة بالله من شره ومكائده وبالقوة في ذلك والصبر في ذلك حتى لا تطاوعه في إعادة صلاة ولا في إعادة وضوء ولا في إعادة تكبير، ولا في غير ذلك، وهكذا إذا قال لك: ثوبك نجس البقعة نجسة الأرض التي وطيتها نجسة مصلاك فيه كذا، فاحذر أن تطيعه في ذلك، كذب عدو الله واستعذ بالله من شره، وصل في المكان الذي أنت تصلي فيه والسجادة التي تصلي عليها كذلك، والأرض التي تطأ عليها اعرف أنها طاهرة إلا إذا رأيت بعينك نجاسة وطئتها رطبة اغسل رجلك والحمد لله، أما وساوسه؛ الأرض هذه فيها نجاسة الحمام فيه نجاسة كذا كذا فهذه كلها من عدو الله، لا تطاوع عدو الله واعرف أن الأصل هو الطهارة، هذا هو الأصل فلا تطاوع عدو الله في شيء إلا بيقين رأيته بعينك وشاهدته بعينك حتى لا يغلب عليك عدو الله، نسأل الله للجميع العافية.

