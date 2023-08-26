رسالة دكتوراه بصحافة سوهاج تطرح دور الإنفوجرافيك في معالجة قضايا المجتمع

قدمت بوابة الوفد كأفضل النماذج:

هل يلعب الانفوجرافيك دوراً ملموساً وهاماً في معالجة القضايا المجتمعية؟، خاصة في عصر التطور التقني للعناصر المرئية التي يتم استخدامها لتنبيه أو جذب اهتمام الجمهور إلى شيء معين، انه سؤال هام أجابت عليه الباحثة ولاء محمد أحمد مزيد بكلية الآداب قسم صحافة سوهاج، في رسالة الدكتوراة حول أطروحتها التي جاءت بعنوان " توظيف الأنفوجرافيك في معالجة الأزمات الصحية وعلاقته بالإدراك والتذكر لدى الجمهور المصري " ، " دراسة شبه تجريبية ".

و الأنفوجرافيك هو مصطلح تعليمي وتسويقي جديد، يشير إلى توظيف العنصر

أوجرافيك، الذي قد يكون على شكل صور أو مخططات أو ترسيمات أو رموز، لتوضيح المعلومات. وتوصيلها بأسلوب واضح ومبسّط وجذّاب في الوقت نفسه

وقد نالت الباحثة ولاء درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع وتبادل الرسالة مع الجامعات المصرية ، واستهدفت الدراسة التعرف على كيفية توظيف المواقع الإلكترونية الإخبارية المصرية ( الأهرام – اليوم السابع – الوفد ) للإنفوجرافيك في معالجة الأزمات الصحية ، واختبار تأثير ذلك على معدلات الادراك والتذكر للمعلومات لدى الجمهور.

وأوضحت النتائج أن السياسية التحريرية لبوابة الوفد تعد من افضل النماذج في هذا الإطار، حيث تتجه إلى الاهتمام بفن الإنفوجرافيك الصحي تصاعديًا وليس مبنياً على وجود أزمة صحية مما يجعلها تتفوق على باقي مواقع الدراسة، وأكدت نتائج الدراسة الإنفوجرافيك ذات تأثير إيجابي على العمليات الإدراكية.

وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز دور الإنفوجرافيك في معالجة العديد من القضايا المجتمعية لقدرته على نشر الوعى وتحقيق التنمية الثقافية ، بجانب زيادة الاهتمام بالإنفوجرافيك المتحرك والتفاعلي باعتباره الأكثر تأثيراً وجذباً للجمهور.

أشرف الرسالة كل من : الدكتور عبد الجواد سعيد أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني وعميد كلية الإعلام السابق بجامعه المنوفية ، والدكتورة سحر محمد وهبي أستاذ الصحافة المتفرغ بقسم الإعلام كلية الآداب جامعه سوهاج.

وتشكلت لجنة مناقشة الرسالة من: الدكتورة مها كامل الطرابيشي أستاذ الصحافة ووكيل الإعلام لشؤون التعليم والطلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ، والدكتور محمد على غريب أستاذ الصحافة ووكيل كليه الآداب لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق .

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