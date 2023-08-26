أحمد شمس كلمة السر في صفقات طنطا الصيفية

أبرم نادي طنطا، العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لخوض دوري المحترفين.

ولعب أحمد شمس، عضو مجلس إدارة طنطا، وعضو لجنة الكرة بالنادي دورا فعالا في إقناع مجموعة من اللاعبين المميزين بالانضمام لصفوف الفريق، من أجل تحقيق حلم التأهل للممتاز.

ونجح مسئولو طنطا في التعاقد مع 8 صفقات حتى الآن لدعم الفريق في الموسم الجديد، هم: أحمد شوقى حارس المرمى، قادما من فريق المصرية للاتصالات، هشام سرحان مهاجم فريق تلا، أحمد سمير لاعب دكرنس، محمد حموشة لاعب هلال مطروح، على الفرارجي هاف يمين السويس والسكة الحديد السابق، موسي كانوتيه لاعب شباب طامية، وعلى العرابي لاعب المقاولون العرب، ومحمد عبد الرسول قادما من الألومنيوم.

واتفق مسئولو فريق طنطا على خوض 3 مباريات ودية جديدة استعدادا لمواجهة فريق راية كفر الدوار فى الأسبوع الأول من منافسات دورى المحترفين 2023/ 2024.

ويلتقى فريق طنطا مع فريق منوف يوم الاثنين المقبل، ثم يواجه فريق دمنهور الأربعاء 30 أغسطس، ويختتم مبارياته مع بترول أسيوط يوم 5 سبتمبر المقبل.