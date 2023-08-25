رسائل خفية وتويتات مسيئة بداية خلاف شيرين وأنغام وصولًا لـ "ليلة الدموع"

تصدر خلاف الفنانة شيرين عبد الوهاب وأنغام، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أحيت شيرين، مساء أمس، فقرة غنائية من حفلة ليلة الدموع، والتى أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة فى المملكة العربية السعودية، ووجهت كلمة للفنانة أنغام.

شيرين عبد الوهاب وأنغام

رسالة شيرين عبد الوهاب لأنغام تحمل أكثر من معني

فاجأت شيرين عبد الوهاب الحاضرين والمشاهدين بتقديم الشكر لمجموعة من الفنانات اللواتي ساندوها خلال محنة مرضها الأخيرة ومنها المطربة أحلام وياسمين عبد العزيز، أما فيما يتعلق بالمطربة أنغام فوجهت لها أيضا شيرين عبد الوهاب رسالة تحمل أكثر من معني.

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال فقرتها الغنائية :" عاوزة أشكر 2 وقفوا جنبي كثير فنانة العرب أحلام، والفنانة ياسمين عبد العزيز، وكمان في فنانة تانية عاوزة أشكرها برضه وأقولها شكرا يا بنت الأصول وكتر خيرك "، وهذا يعد أول رد لها بعد خناقة "صوت مصر.

شيرين عبد الوهاب

كلمة شيرين لأنغام لم تمر مرور الكرام

لم تمر رسالة شيرين عبد الوهاب لأنغام مرور الكرام، على الرغم من أنها كلمة شكر، ولكن ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمتها بالتويتات المسيئة، التى قامت بها أنغام على تويتر ضد شيرين عبد الوهاب مما جعلهم يقوموا بالهجوم على شيرين عبر صفحات التواصل الإجتماعي، مؤكدين أن أنغام هي صوت مصر.

وكان أشهر تويتات أنغام والتي أعادت نشرها على صفحتها عبر تويتر، كانت لأحد جمهورها وهو يهين شيرين حيث كتب: الصورة تتكلم لا أسمع أحد ينبح كفاية عيب أنى أطلع ارد على قليلة أصل، واعادة أنغام نشر هذه التدوينة مما أكد للجميع أنها تقصد بها شيرين عبد الوهاب.

شيرين عبد الوهاب وأنغام

أنغام تتجاهل رسالة شيرين عبد الوهاب لها

تجاهلت أنغام رسالة شيرين عبد الوهاب ولم تعلق على أي كلمة قالتها، بل اكتفت بنشر مقطع فيديو خلال فقرة الفنان تامر عاشور وأحمد سعد وأشادت بأدائهما قائلة :" ايه الحلاوة دي"، والأمر الذي استفز الجماهير من طريقة التجاهل تلك.

شيرين عبد الوهاب وأنغام

لقب صوت مصر يتصدر تريندات تويتر

تصدر لقب "صوت مصر" تريند تويتر، وانهالت الهشتاجات عليه بعد كلمة شيرين أخيرة، حيث جاءت التعليقات كالأتي، " شيرين صوت مصر شيرين تتصدر المحتوى الرائج في مصر"، " صوت مصر وملكة المشاعر"، " ربي معطيها القبول و الحضور و الصوت لي ما يشبه احد صوت مصر بامتياز"، " تتصدر صوت مصر والشرق الأوسط الأول شيرين التريند العالمي وتحتل المركز الأول في العالم"، "شيرين عطتها درسين الاول في الغناء والثاني بالادب".