انفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يهز مواقع السوشيال ميديا|حقيقة الخلاف بينهم

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، أخبار تفيد عن انفصال الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، وتجدد الخلافات بينما، وذلك خلال تواجد الثنائي في الساحل الشمالي منذ خمسة أيام.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حقيقة انفصال حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

انتشر جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول وقوع خلاف بين الطرفين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، والأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا خاصة بعد تواجدها مساء أمس الخميس في حفلة ليلة الدموع، والذي أقيمت على مسرح بنش مارك بجدة، في المملكة العربية السعودية.

وأكد المستشار حسام لطفي، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، حقيقة الخلاف الذي وقع بين النجمة عن زوجها حسام حبيب، خلال تصريحات صحفية، ولكن لم يصل إلى الانفصال، أو الطلاق.

وأضاف أن بعض المقربين تدخلوا لمحاولة إنهاء الخلاف، خاصة أنه كان متواجدًا معها في جدة، خلال الحفل الذي تألقت فيه بالأمس.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور بحضورها ليلة الدموع

تفاجأت جماهير الشعب السعودي، بظهور الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل "ليلة الدموع"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، على الرغم أن اسمها لم يكن مدرجا ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل، إلا أنها أشعلت المسرح منذ لحظة دخولها.

ولفتت شيرين عبد الوهاب الأنظار بسبب شكلها مختلف عن أخر ظهور لها، حيث خسرت الكثير من الوزن، مرتدية فستان أزرق اللون، تميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيطة بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي، كما اختارت تسريحة شعر مموجة ومرفوعة إلى الخلف.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تبكي الحاضرين في ليلة الدموع

أبكت شيرين عبد الوهاب الحاضرين في حفل ليلة الدموع، بمدينة جدة، وقدمت مجموعة من أغنياتها الشهيرة، حيث بدأت الحفل بأغنية مشاعر التي تفاعل معها عدد كبير من الجمهور وأخذوا يهتفون "بص شوف شيرين بتعمل ايه".

وكانت الأغنية التي جعلت الجمهور يسيل من الدموع هي أغنية "كدة يا قلبي" والتي هزت مسرح بنش مارك في جدة، ليتولاها أغنية متحاسبنيش، الكذابين، قال صعبان عليه، جرح تاني، كنت بقول.

شيرين عبد الوهاب

وقدمت شيرين عبد الوهاب كلمة أثناء الحفل ورسالة شكر لكل الداعيم لها قائلة :" انا عايزة اشكركم واشكر هيئة الترفية، انا مبسوطة اني معاكوا، وكمان عايزة اشكر انسان عزيز على قلبي ووقف جمبي وهو معالي المستشار تركي آل شيخ".