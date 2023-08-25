جلسة تفاعلية عن تنظيم الأسرة بمركز شباب الخارجة

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة فى إدارة تمكين الشباب من ضمن خطة نشاط أندية السكان بمشاركة 26 مشاركا.

وأعربت المدربة آلاء عبد الحليم إسماعيل عن تنظيم الأسرة أو الصحة الإنجابية، وتعتبرمن القضايا التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن النساء اللاتي يتمتعن بصحة إنجابية جيدة أكثر ميلًا إلى الاستثمار في الصحة والتعليم لهن ولأطفالهن، تنظيم الأسرة من الوسائل الأساسية لكبح جماح النمو السكاني وما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية التي تُبذل على الصعيد الوطني.

وتستهدف الندوه الكشف والتوعية للراغبات في الإنجاب عن الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الأطفال وينجم عنها أجيال غير أصحاء في المستقبل.

يأتى برعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يأتى برعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يأتى بتوجيهات ومتابعة بهاء شوقى مدير عام الشباب والرياضة.

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه

مديريه الشباب والرياضه تطلق جلسه تفاعليه عن تنظيم الاسره بمركز شباب الخارجه