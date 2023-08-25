تحت شعار حرفتك صنعتك.. ورشة عن فن الديكوباج والرسم بالرمل بالخارجة

فاعليات اليوم الأخير والنهائي وعرض المنتجات والخامات ورش العمل، بمركز شباب الزهور بقطاع الخارجه بمشاركه عدد15 فتاه من انديه الفتاه والتطوع حيث تتضمن الفاعليات بالتدريب لمده 3 ايام ابتداء من 23 اغسطس حتى 25 اغسطس2023

وقام المدرب نبيل جميل عبد الرحمن بتدريب الفتيات نظرى وعملى على أكمل وجه أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الديكوباج وهو عبارة عن تقطيع ( الصور - الورق - القطع الخشبية - الأصداف ) ولصقهم على الأسطح الخشبية المختلفة باستخدام خامات بسيطة وقديمة للحصول على لوحات فنية جميلة مثل المزهريات، والصناديق، والأطباق الخزفية وغيرها، حتي تكتسب مظهراً فنيا يشبه الأعمال اليدوية الحرفية ،،وتنمية قدراتهم وبث روح التعاون والابتكار فيما بينهم .

كما ياتى، باعدادهم وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية، بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتسابهم كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية،

وأثبتت الفتيات تفوقا كبيرا وكشفت عن مواهب دفينة خاصة، وان التحلى بالصبر والأمانة هو الطريق للنجاح فى المشروعات الصغيرة،، تزامنًا مع رؤية مصر 2030 ،وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

أكد شوقى ،، على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للإندماج بسوق العمل..

ياتى برعايه معالى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه ، ياتى برعايه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، ياتى بتوجيهات ومتابعه بهاء شوقى مديرعام الشباب والرياضه

ورشه حرفيه عن فن الديكوباج والرسم بالرمل تحت شعار حرفتك صنعتك بالزهور

ورشه حرفيه عن فن الديكوباج والرسم بالرمل تحت شعار حرفتك صنعتك بالزهور

ورشه حرفيه عن فن الديكوباج والرسم بالرمل تحت شعار حرفتك صنعتك بالزهور