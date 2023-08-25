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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

"تلقائيين الطور" تضيء أمسية الأسرة المصرية بمسرح مقصد العائلة بحضور المحافظ

أمسية الأسرة المصرية
أمسية الأسرة المصرية بمحافظة جنوب سيناء

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في أمسية الأسرة المصرية التي نظمتها محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بمسرح مقصد العائلة بـ الطور العاصمة، وشهدت حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذي كرم خلالها الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية.

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بدأت فعاليات الأمسية بالسلام الوطني، وقدمها الإذاعى وليد صابر، وبدأت الفقرات الفنية والتي قدمت خلالها فرقة تلقائيين أطفال قصر ثقافة طور سيناء باقة من الأغاني التراثية المستوحاة من البيئة السيناوية منها "يا حبايب شرفتمونا، يا أسمرانية" والتى تفاعل معها الحضور، تلاها فقرات للمواهب الفنية الصغيرة بالمحافظة، حيث ألقى الشاعر الموهوب على حسن ابن مدينة أبوزنيمة، مجموعة متنوعة من القصائد والأبيات الشعرية منها "تعظيم سلام لكل جندى" ثم الشاعرة صفية خالد وقصيدة "حكايتك يا مصر"، تلاها الموهوبة نور أحمد وأداء لأغنية "عظيمة يا مصر".

فعاليات المشاركة نظمها إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، واختتمت باستعراض فني لفرقة جنوب سيناء للفنون الشعبية بعنوان "تحيا مصر" للمخرج جمال مهران، وتخلل فقرات الحفل فاصل من أغاني التراث المصري الأصيل.

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