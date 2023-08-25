جنوب سيناء: توفير 100 طن أسمدة لمزارعي مدينة الطور

أكد الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى توفير كميات كبيرة من سلفات النشادر للمزارعين بمدينة الطور.

وذلك نتيجة لجهود السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة محافظ جنوب، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، لتوفير كافة المستلزمات والخدمات التي يحتاج إليها المزارعين بالمحافظة خاصة سلفات النشادر .

كما أكد وكيل الوزارة ، إن المديرية تسلمت 100 طن من سلفات النشادر كدفعة أولى، جرى تسليم 50 طن لجمعية وادى الطور، و50 طن لجمعية طور سيناء، وذلك لتلبية احتياجات المزارعين.

أنه جرى السماح مؤخرًا بدخول الأسمدة الزراعية للمحافظة، بعد منعها لمدة سنين من الدخول عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وذلك نتيجة جهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لدعم مزارعي المحافظة، وتذليل المعوقات التي تواجههم، وتقديم أفضل الخدمات و الإرشادات والتوعية اللازمة لهم، للحصول على أعلى وأفضل إنتاجية وعائد من الزراعة، إضافة إلى التوسع في زيادة الرقعة الزراعية.