ترامب يعود إلى X من جديد

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تويتر (الآن X) بعد أكثر من عامين من حظره من المنصة في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير. في 24 أغسطس 2023، غرد ترامب لأول مرة منذ أن أعاد الموقع حسابه في 19 نوفمبر 2022. أول مشاركة له؟ صورة تم التقاطها عندما تم حجزه في سجن مقاطعة فولتون في جورجيا بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

تقول الصورة أيضًا "التدخل في الانتخابات" و"لا تستسلم أبدًا!"، بالإضافة إلى عنوان URL لموقعه على الويب. وربط ترامب موقعه على الإنترنت في التغريدة أيضًا، حيث ظهرت صورته بشكل بارز مع ملاحظة مطولة تبدأ بـ: "اليوم، في السجن المشهور بالعنف في مقاطعة فولتون، جورجيا، تم القبض علي على الرغم من عدم ارتكاب أي جريمة".



وفي نوفمبر من العام الماضي، بدا أن ماسك اتخذ قرارًا بإعادة حساب ترامب بناءً على نتائج استطلاع للرأي على موقع تويتر. وطلب من الناس التصويت على ما إذا كان ينبغي لترامب الوصول إلى حسابه مرة أخرى. وفي نهاية 24 ساعة، فاز خيار إعادة الرئيس السابق بنسبة 51.8 بالمئة من القرار الذي شهد أكثر من 15 مليون صوت. اعترف " ماسك " في ذلك الوقت بأن بعض الإجراءات المتعلقة بالاستطلاع جاءت من "جيوش الروبوتات والمتصيدين". قبل الاستطلاع، قال ماسك أيضًا إن القرار بشأن إعادة ترامب إلى منصبه سيأتي من مجلس الاعتدال المشكل حديثًا، لكنه لم يلتزم بهذا التعهد مطلقًا.

وحظر الموقع المعروف آنذاك باسم تويتر ترامب في أوائل عام 2021 بعد أن انتهك قواعد الشركة ضد التحريض على العنف. أدى التعليق الأولي إلى فقدان ترامب إمكانية الوصول إلى حسابه لمدة 12 ساعة، ولكن بعد أيام، اتخذت الشركة القرار دائمًا. في البداية، حاول ترامب الالتفاف على الحظر، حتى أنه ذهب إلى حد رفع دعوى قضائية ضد تويتر لكنها باءت بالفشل في نهاية المطاف. بعد انسحابه من تويتر وفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، واصل ترامب إنشاء Truth Social. وبعد إعادته إلى منصبه، قال ترامب إنه "لا يرى أي سبب" للعودة إلى المنصة. ومع ذلك، فمن الواضح أن الوعد بالوصول إلى جمهور كبير بشيء درامي مثل صورة فوتوغرافية كان أفضل من أن يفوته ترامب، خاصة مع ما يحتمل أن يكون انتخابات تمهيدية فوضوية للحزب الجمهوري في الأفق.