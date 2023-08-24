تنشر بوابة الوفد الإلكترونية خطوات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية من طلاب الثانوية العامة.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 اليوم الخميس.

ويستمر باب التقديم في تنقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 إلكترونيًا حتى يوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن (اضغط هنا).

ويفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.

خطوات تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

ادخل على موقع التنسيق الإلكتروني (من هنا). اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023. اختر برنامج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 للمرحلتين الأولى والثانية. اكتب رقم الجلوس والرقم السري. اختر بين تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ثم اختر الكلية.

ضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط في تنسيق الجامعات 2023.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تنسيق الجامعات 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .