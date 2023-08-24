فتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 (حوّل الآن)

فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة.

ويستمر باب التقديم في تنقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 إلكترونيًا حتى يوم الإثنين 28 أغسطس 2023.

ويفتح باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10 في المائة.

ويمكن التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن (اضغط هنا).

ضوابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

• التحويل المناظر في تنسيق الجامعات 2023 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها في تنسيق الجامعات 2023.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات 2023.

• التحويل في تنسيق الجامعات 2023 يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المفاضلة بين الطلاب في تنسيق الجامعات 2023 على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

أما بالنسبة للتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة في تنسيق الجامعات 2023، فيسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

السماح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كليـة ما خارج أو داخـل منطقتـه الجغرافيـة (أ)، بالتقـدم للتحويـل إلى كليـة غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر مايلى:

١. حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب).

٢. استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت.

وفيما يتعلق بقواعد تقليل الاغتراب إلى كلية مناظرة، يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقتـه الجغرافيـة (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

وفي حالة وجود أكثر من كلية مناظرة فـي النطـاق الجغرافـي (أ) يسـمح للطالـب الـذي رشـح لكليـة مـا خـارج النطـاق الجغرافـي (أ) بالتحويـل للكليـة المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).