سياسي سوداني: الوضع في السودان مأساوي على المستوى الإنساني(شاهد)

أكد معتز الفحل المحلل السياسي السوداني، وأمين الاتحاد الديمقراطي بالسودان، الوضع في السودان مأساوي على المستوى الإنساني، وأن ما يحدث في الخرطوم وجنية وفي كل السودان فظيع ومؤلم وقاسي والجميع مطالب بوقف هذا القتال.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج "ثم ماذا حدث"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الجمعة أن ما يحدث في السودان مؤلم وقاسٍ، وكل ما يعشق الجمال لابد أن يتدخل لوقف هذا الوضع، مشيراً إلى أن الوضع السياسي معقد وعمق الإسلام السياسي وتعميق سياسة الإقصاء عقد المشهد السياسي.

وتابع أن تيار الاسلام السياسي عمق سياسية الإقصاء والتطرف، وأن القوات المسلحة تحقق إنجازات كبيرة في الداخل السوداني ضد مليشيات الدعم السريع ومشروعه في السيطرة علي السلطة، مشددا على أن الجيش السوداني يحقق تقدماً كبيراً وفق المعطيات.

الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في السودان وتكشف أرقاما صادمة

وفي سياق آخر، حذر مسئولو الأمم المتحدة من أن السودان قد انزلق إلى كارثة إنسانية كاملة، وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 4 ملايين شخص نزحوا داخل وخارج البلاد منذ اندلاع الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في منتصف أبريل من هذا العام.

ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة فإن ما لا يقل عن 24.7 مليون شخص أو أكثر من نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إنه منذ اندلاع الاشتباكات قُتل 19 من عمال الإغاثة الإنسانية وتعرضت المنشآت الإنسانية بما في ذلك المستودعات والمكاتب والمركبات للهجوم والنهب بشكل متكرر.

وأشارت إلى أن الضربات القوية التي أصابت نظام الرعاية الصحية في السودان بسبب الاشتباكات، إذ أظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 80% من المستشفيات في جميع أنحاء السودان لا تعمل، ويحتاج في الوقت الحالي 11 مليون شخص في السودان إلى مساعدات صحية عاجلة بما في ذلك 4 ملايين طفل وامرأة يعانون سوء التغذية الحاد، وأكثر من 100 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم مع مضاعفات طبية.