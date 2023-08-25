السودان يُعاني.. أوضاع كارثية ومجاعة مرتقبة وسلبية من الأمم المتحدة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن مستجدات الوضع في السودان خلال الأيام والساعات الماضية.

وكشف السماني عوض الله، رئيس تحرير صحيفة "الحاكم نيوز"، عن أن الأوضاع الإنسانية في السودان كارثية، مؤكدًا أنه لا بد من تدخل دولي لإنقاذ الوضع.

وأضاف عوض الله، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواقف الأمم المتحدة سلبية جدًا تجاه القضايا السودانية، وتحديدًا ما يحدث الآن في السودان من أوضاع إنسانية كارثية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ظلت تعبّر فقط عن قلقها، وتحذر وتندد وتناشد دون أن تتحرك لإنقاذ الموقف، سواء من الجانب العسكري أو الإنساني وحتى الصحي.

مجاعة ستضرب أغلب سكان السودان

وتابع: "الأمم المتحدة تتحدث عن حدوث مجاعة ستضرب أغلب سكان السودان، لكن تناست أن السودان دولة زراعية يمكن أن توفر مواردها الغذائية".

وأكد أن الأمم المتحدة عليها الآن السعي لتوفير مدخلات الزراعة للولايات الأكثر أمانًا، مثل ولاية الجزيرة وغيرها من الولايات السودانية الآمنة، موضحا أن الأطراف المتنازعة في السودان لا تنتبه لأي أوضاع إنسانية أو صحية، لكنها تسعى لتحقيق انتصار على أرض الواقع.

واشنطن تطالب طرفي الحرب بإنهاء الصراع

فيما قال السفير الأمريكي في السودان جون غودفري، اليوم الجمعة، إن طرفي الحرب في السودان أثبتا أنهما غير صالحين لحكم البلاد، وإن عليهما إنهاء الصراع ونقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وكتب غودفري على موقع التغريدات X: "على الأطراف المتحاربة، التي أثبتت أنها غير صالحة للحكم، إنهاء الصراع ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية".

وأضاف: مستقبلًا يبنيه الشعب السوداني بنفسه لا يمكن أن يتحقق إلا بعد استعادة الأمن.