آخر مشروعات حصلت على تمويل من بنك “بريكس”.. اعرف التفاصيل

يوفر إنشاء "صندوق بريكس للتنمية الجديدة" و"بنك بريكس" لتمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية في الدول الأعضاء لـ"بريكس"، تمويلًا إضافيًا ويساعد في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

مجموعة بريكس

يقدم بنك بريكس عدد من الفوائد، ومن أهمها (تمويل المشروعات التنمية)، حيث إنه يوفر تمويل للمشاريع التنموية في الدول الأعضاء، كعدد من المشروعات كمشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والصناعات الثقيلة.

أبرز المشروعات التي حصلت على تمويل من بنك بريكس:

في البرازيل

ــ برنامج Aparecida de Goiânia للبنية التحتية لمدة 100 عام

في الصين

ــ برنامج تحسين الطرق الريفية في قويتشو كيانشينان

في البرازيل

ــ مشروع كفاءة المياه والصرف الصحي والتوسع في بيرنامبوكو

في البرازيل

ــ برنامج البنية التحتية الحضرية والمستدامة – مدينة أراكاجو للمستقبل

في جنوب إفريقيا

ــ مشروع البنية التحتية المستدامة DBSA

في الهند

ــ الممر 4 من المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية لمترو تشيناي

في الصين

ــ برنامج تحسين شبكة الطرق الرئيسية في قوانغشي

في الصين

ــ مشروع جسر الطريق والسكك الحديدية Anhui Tongling G3

بنك بريكس يعتبر إحدى الآليات الرئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين دول الأعضاء في مجموعة بريكس، يساهم في تمويل المشاريع الهامة وتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.

مع انضمام مصر إلى مجموعة بريكس، وهي مجموعة تتكون من عدد من الدول الاقتصادية الكبرى في العالم (الصين، روسيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، الهند)، وسيكون انضمام لهذه المجموعة مردود كبير على الحركات الاقتصادية من الواردات والصادرات في كافة المجالات، لما تمتلكه المجموعة من قدرات اقتصادية كبرى.

وتعمل الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" إلى القضاء على الهيمنة الدولارية، لما له تأثير كبير بشكل سلبي على اقتصاديات العالم، وذلك من خلال التفكير في التعامل من خلال عملات الدول الكبرى في المجموعة، حسبما أفاد به خبراء في الاقتصاد، كما أن البعض الأخر يعتقد أن هناك تحرك أخر من خلال "بريكس" في وجود عملة رقمية تكون هي العملة المستخدمة في التعاملات داخل المجموعة.

الانضمام لمجموعة بريكس الكتلة الاقتصادية الأكبر في العالم، وهو التجمع الموازي للكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية لدول الأعضاء، بداية من التعاون التجاري بجانب التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى التعاون المالي، زيزفر فرصة في تنمية السوق المحلي وتبادل التكنولوجيا والمعرفة.