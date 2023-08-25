قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في أسيوط ينظم ورشة حكي

قام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في محافظة أسيوط بتنظيم ورشة حكي هامة بعنوان "هبه عبود"، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

تأتي هذه الورشة ضمن نشاطات فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، الذي يسعى إلى تنظيم باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

وركزت هذه الورشة على فنون الحكي وكيفية ابتكار قصص ممتعة ومثيرة للاهتمام. قدمت الفنانة هبه عبود، المتخصصة في فن الحكي والرواية، مجموعة من المهارات والتقنيات للمشاركين الصغار، بهدف تطوير مهاراتهم في الحكي وتعزيز خيالاتهم وإثراء مفرداتهم.

وقد لاقت الورشة استحسان واهتمام الأطفال الذين حضروا، حيث تفاعلوا بنشاط وشغف مع المحتوى المقدم. تمكن الأطفال من تطبيق فنون الحكي وتجسيد شخصيات القصص التي تعلموها، ما أدى إلى تعزيز قدراتهم التعبيرية والإبداعية.

وأشادت السيدة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بجهود فرع ثقافة أسيوط في تنظيم هذه الورشة وتقديم هذا البرنامج المتميز للأطفال. كما أعربت عن سعادتها بالانخراط الفعّال للأطفال في هذه الفعالية الثقافية، التي تساهم في نشر ثقافة الحكي وتعزيز المهارات الإبداعية لدى الأطفال.

في الختام، يعد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل ورشة حكي هبه عبود، إحدى الفعاليات الهامة التي تسهم في ترسيخ ثقافة القصة والحكاية في أذهان الأطفال، وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وإبراز إبداعاتهم.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في محافظة أسيوط ينظم ورشة حكي

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في محافظة أسيوط ينظم ورشة حكي

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في محافظة أسيوط ينظم ورشة حكي

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل في محافظة أسيوط ينظم ورشة حكي