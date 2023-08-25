مدافع اليونايتد يغيب أسابيع بسبب الإصابة

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن المدافع لوك شو يغيب لعدد من الأسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية.

وذكر يونايتد في بيان أن الإصابة ستخضع للتقييم الطبي، لكن الظهير الأيسر سيغيب عن "المباريات القادمة".

وبدأ شو (28 عاما)، وهو ركيزة في تشكيلة المدرب إيريك تن هاج، أساسيا في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم، خلال الفوز 1-صفر على وولفرهامبتون واندرارز والخسارة 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير.

ويستضيف يونايتد في المباراة المقبلة نوتنغهام فورست يوم السبت ثم يزور أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي الأسبوع المقبل قبل فترة التوقف الدولية.

ويغيب لاعب الوسط الجديد ميسون ماونت عن المباراتين المقبلتين لإصابته في لقاء توتنهام، كما يستمر غياب الظهير الأيسر البديل تايرل مالاسيا للإصابة منذ الموسم الماضي.