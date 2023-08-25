ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط

افتتح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط ورشة فنون شعبية بإشراف الفنان خالد نصر الدين حسين. تأتي هذه المبادرة في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وباشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز التواصل الفني والثقافي بين الأطفال، ومنحهم فرصة لاكتشاف وتجربة فنون شعبية تعكس تراث وثقافة البلاد. يستهدف المشروع أطفال المحافظة من جميع الأعمار، حيث يرونه فرصة للتعلم والترفيه في نفس الوقت.

تشمل الورشة عدة أنشطة فنية، مثل تعلم فن الخزف، والرسم على الزجاج، والتطريز التقليدي، وصناعة الألعاب الشعبية. يتم تقديم هذه الأنشطة من خلال جلسات تعليمية تفاعلية تتيح للأطفال التعلم بشكل مباشر والحصول على إرشادات من الفنان خالد نصر الدين حسين نفسه.

تعتبر هذه الورشة فرصة قيمة لاكتشاف مواهب جديدة وتطوير مهارات الأطفال في مجالات الفنون الشعبية. كما أنها تعزز قدراتهم الإبداعية وتعطيهم ثقة في قدراتهم الفنية. تعتبر هذه المبادرة بمثابة منبر للتعبير الفني للأطفال وزرع بذور الأمل والإبداع لديهم.

يشارك في الورشة حوالي 30 طفلاً من مدينة أسيوط. يتلقى الأطفال المشاركون دعمًا فنيًا وتقنيًا متخصصًا لتحقيق أقصى استفادة من الورشة. قد تكون هذه الورشة بداية لمسار فني واعد بالنسبة للمشاركين، إذ يتم توجيههم وتحفيزهم على الاستمرار في ممارسة الفنون وتطوير مهاراتهم.

وبهذا تكمل فرع ثقافة أسيوط سلسلة فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، التي تهدف إلى إغناء حياة المجتمع وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأفراد، خاصة في فئة الأطفال، وذلك بتقديم فعاليات مختلفة تربط بين التعليم والترفيه

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط

ورشة فنون شعبية ينظمها قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بمحافظة أسيوط