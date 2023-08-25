قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط ينظم ورشة تفصيل وتطريز

نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي سلسلة فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك بمبادرة من وزارة الثقافة، وتحت إشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

واحدة من هذه الفعاليات كانت ورشة تفصيل وتطريز تحت عنوان "سوسن سيد محمود"، التي نظمت في قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط. تهدف هذه الورشة إلى تعزيز المهارات والابتكار لدى الأطفال، من خلال تعليمهم فنون التفصيل والتطريز.

تولت سوسن سيد محمود، الخبيرة في فن الخياطة والتطريز، قيادة الورشة وتقديم المعلومات والتدريبات اللازمة للأطفال. قدمت سوسن خلال الورشة تقنيات مختلفة لفنون التفصيل والتطريز، بدءًا من تعلم الغرز الأساسية وصولًا إلى تنفيذ أعمال فنية مبتكرة.

حظيت الورشة بتفاعل كبير من قبل الأطفال، الذين استمتعوا بتعلم المهارات الجديدة والتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم من خلال التطريز. كما تعززت تنمية قدراتهم في مجال الفنون التشكيلية، وساهمت في تطوير مهاراتهم الإبداعية.

تعد هذه الورشة جزءًا من سلسلة الفعاليات التي تقام في إطار برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" لتعزيز الثقافة والفنون في الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية. تسعى هذه الفعاليات إلى تشجيع الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية في مجالات مختلفة، سواء كانت ثقافية أو فنية.

من المهم أن يستمر هذا البرنامج في إثراء حياة الأطفال وتنمية قدراتهم، مما يساهم في بناء جيل متعلم وموهوب يساهم في تقدم المجتمع وتطوره.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط يشهد ورشة تفصيل وتطريز

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط يشهد ورشة تفصيل وتطريز

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط يشهد ورشة تفصيل وتطريز

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط يشهد ورشة تفصيل وتطريز

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل بأسيوط يشهد ورشة تفصيل وتطريز