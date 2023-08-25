نوعان رئيسيان لاضطراب الخرف الجبهي الصدغي

تنطوي الاضطرابات الجبهية الصدغية على تلف أجزاء من الجزء الأمامي والجانبي، أو المنطقة الصدغية، من الدماغ، مما يؤدي إلى الخرف واعتمادًا على النوع، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغييرات في استخدام اللغة والسلوك والجوانب الأخرى للرفاهية.

وتشمل أنواع الخرف الجبهي الصدغي (FTD) مرض بيك، والحبسة التقدمية الأولية، والخرف الدلالي، وفضلا عن التأثير على السلوك واستخدام اللغة، فإنها يمكن أن تؤثر على وضعية الشخص ومشيته وتزيد من خطر السقوط.

الخرف الجبهي الصدغي هو السبب الثالث الأكثر شيوعًا للخرف بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، وهو ثاني أكثر الأسباب شيوعًا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، وويظهر عادةً بين سن 45 و65 عامًا ومع ذلك، فهو نادر، ويمثل أقل من 5٪ من جميع حالات الخرف.

هناك نوعان رئيسيان من FTD: المتغير السلوكي ومتغير اللغة، ومع ذلك، قد يعاني الشخص من أعراض كليهما.

يؤثر الخرف الجبهي الصدغي على الفص الجبهي والزماني للدماغ، ويقع الفص الجبهي في الجزء الأمامي من الدماغ، والفص الصدغي في الجانب، وتلعب هذه المناطق دورًا في السلوك واللغة والقدرة على التخطيط والتنظيم، ويمكن أن يؤدي تلف الخلايا العصبية، أو خلايا الدماغ، في هذه الأجزاء من الدماغ إلى مجموعة من الأعراض.

المتغير السلوكي

حوالي 60% من الأشخاص المصابين بالخرف الجبهي الصدغي لديهم متغير سلوكي، وحوالي 40% لديهم متغير اللغة.

يمكن أن يؤدي المتغير السلوكي إلى:

التغيرات في الشخصية

فقدان التعاطف وردود الفعل العاطفية

التغيرات في السلوكيات الغذائية

اللامبالاة

فقدان التثبيط، مما يؤدي إلى سلوكيات غير لائقة

مشاكل في التفكير المجرد

صعوبة التخطيط وتنفيذ المهام

عدم القدرة على مقاومة لمس الأشياء والتقاطها

تكرار الكلمات والأنشطة دون سبب واضح

قد تحدث مشاكل في الذاكرة في مرحلة لاحقة.

قد يكون الشخص أيضًا غير مدرك أن سلوكه غير عادي، وهذا يمكن أن يجعل من الصعب مساعدتهم.

متغير اللغة

في الحبسة التقدمية غير الناطقة بطلاقة، يواجه الشخص صعوبة في إنتاج الكلام، وقد ينتجون كلمات مختلطة، ويجدون صعوبة في فهم الجمل المعقدة، ويكونون غير قادرين على تسمية الأشياء، وفي المراحل المبكرة، قد يظل الشخص قادرًا على الحساب وتذكر الأشياء والتفكير بشكل مجرد.

في الخرف الدلالي، قد يواجه الشخص صعوبة في فهم الكلمات المفردة والتعرف على الوجوه والأشياء المألوفة، وقد يبدو الكلام بطلاقة ولكن ليس له أي معنى بالنسبة للمستمع، ووبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر هذا النوع أيضًا على الذاكرة.