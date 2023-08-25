نفذ قصر ثقافة الخارجة، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، مجلة حائط عن "السياحة في بلدنا" بتنفيذ عزة أحمد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جاء تنظيم هذه المجلة في سياق فعاليات برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، الذي يسعى إلى تقديم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية للجمهور. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود قصور الثقافة في تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المناطق المختلفة من البلاد.

تضمنت المجلة مجموعة من المقالات والمواضيع التي تتعلق بالسياحة في بلدنا. حاولت المجلة تسليط الضوء على جماليات وتراث الوادي الجديد وأهم الوجهات السياحية في المنطقة، مع إلقاء الضوء على التنوع الثقافي والطبيعي للمنطقة.

كما تضمنت المجلة مقابلات مع عدد من الشخصيات المحلية المتميزة في مجال السياحة، حيث تم استضافة خبراء ومختصين للحديث عن أهمية السياحة في تنمية المنطقة وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وقد أشاد المشاركون في المجلة بخطوة قصر ثقافة الخارجة في تنظيم هذه الفعالية، حيث يسهم ذلك في نشر الوعي الثقافي والسياحي بين السكان المحليين وزوار المنطقة. كذلك، فإن مثل هذه الأنشطة تعزز الروح المجتمعية وتعكس التنوع الثقافي للبلاد.

تعد مجلة "السياحة في بلدنا" إضافة قيمة للبرامج الثقافية التي ينظمها قصر ثقافة الخارجة، وتأتي في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعزيز دورها في تعزيز الثقافة والفن في مصر وتسليط الضوء على التراث والثقافة المحلية.

قصر ثقافة الخارجة ينفذ مجلة حائط عن "السياحة في بلدنا"

قصر ثقافة الخارجة ينفذ مجلة حائط عن "السياحة في بلدنا"

قصر ثقافة الخارجة ينفذ مجلة حائط عن "السياحة في بلدنا"

قصر ثقافة الخارجة ينفذ مجلة حائط عن "السياحة في بلدنا"