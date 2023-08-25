سيطرة مصرية على المراكز الاولى فى بطولة الناشئين الدولية للتنس

فرض لاعبو مصر السيطرة على المراكز الاولى فى بطولة الناشئين الدولية للتنس " J 100 " والتى اقيمت بملاعب نادى سماش بمشاركة 15 دولة من مختلف انحاء العالم .

وفاز بالمركز الاول للفردى ناشئين لاعب منتخبنا الوطنى للناشئين والمصنف ثانيا على البطولة نور فتح الله وذلك اثر تغلبه بجدارة فى مباراة ماراثونية على نظيره المصنف الاول اللاعب المغربى كريم بنانى بنتيجة 6 /1 و6/ 7 و 6 / 2 .

كما جاء لاعب منتخبنا للناشئين كريم مبروك فى المركز الثالث بعدما بلغ الدور قبل النهائى للمنافسات وخسر اثر هزيمته امام المغربى كريم بنانى .

كما حقق نور فتح الله وزميله احمد ياسر حسنى الفوز بلقب الزوجى ايضا للبطولة ذاتها وذلك بعد التغلب على الثنائى المغربى التونسى كريم بنانى وعلاء طريفى فى المباراة النهائية بنتيجة 6 / صفر و 6/ 4 .

وفى منافسات فردى الناشئات توجت باللقب وبسهولة النجمة الواعدة لاعبة منتخبنا للناشئين والمصنفة الاولى للبطولة جنى صلاح اثر تغلبها على المصنفة الثالثة اللاعبة ارينا فاركسينا فى المباراة النهائية بنتيجة 6/ صفر و6/ 1 .

ويذكر ان اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى هو من يقوم باعداد وتجهيز اللاعبة الواعدة جنى صلاح من خلال الاشراف الكامل عليها من حيث التخطيط والتدريب الفنى والبدنى بمركز تدريب الاتحاد .