المخرج عمر عبدالعزيز: فيلم "مرعي البريمو" فكرته تقليدية

حل المخرج الكبير عمر عبدالعزيز، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلال العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، أن فيلم مرعي البريمو مبذول به مجهود كبير ولكن فكرته ليست جديدة وهذا أخطر شيء يتعرض له أي عمل، محمد هنيدي فنان كبير ويملك الكثير ليقدمه، مشيرا إلى أنه لم يشاهد فيلم بيت الروبي و لكن الفيلم ناجح في صالات العرض وأثار إعجاب الجمهور ، أما فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لكريم عبد العزيز فلم يعجبه.

وأضاف عبد العزيز خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة: سعيد للمستوى الذي وصل له كريم عبد العزيز، نظرا لاختياراته لأعماله ونضوجه كممثل، مؤكدا أنه أهم ممثل في مصر ، وهو يستعد لتقديم عمل جديد اسمه الحشاشين للكاتب عبد الرحيم كمال، ويعتقد أن هذا العمل سيكون نقلة كبيرة في حياة كريم عبد العزيز، لأنه نجم شباك ويحقق أعلى إيراد أفلام في مصر.

عمر عبدالعزيز: محمد سعد من أهم الممثلين في مصر

وأضاف: محمد سعد من أهم الممثلين في مصر ولكنه يتمني ان يترك نفسه لمخرجين جيدين وأن يخرج من القالب الذي وضع نفسه فيه، مؤكدا أنه أبهره في فيلم الكنز وخروجه من شخصية اللمبي سيجعله على الخريطه الفنية بشكل أكبر.

وأشار إلى أن مسلسل الكبير أوي الجزء الأول لطيف وناجح جدا وأحمد مكي موهوب ولكن يجب ألا يكرر نفس الأدوار مرة أخرى، حيث استنزف مكي سنوات من عمره في نفس الشخصيات، ويحتاج أن يضع نفسه على الخريطة الفنية بشكل جديد.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.