المخرج عمر عبدالعزيز يكشف أسرار النجوم بالخط العريض .. الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها “بالخط العريض” المخرج عمر عبدالعزيز، في حلقة خاصة يوم الجمعة المقبل على شاشة الحياة.

ومقرر أن يكشف المخرج عمر عبدالعزيز، خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي أخرجها، كما يتحدث عن أسرار النجوم الذين عمل معهم.

ويتحدث "عبدالعزيز"، لأول مرة، عن أسرار اختيار النجمة ياسمين عبدالعزيز، لبطولة فيلم فرحان ملازم آدم، محل إحدى النجمات الشهيرة.

المخرج عمر عبدالعزيز ضيف "بالخط العريض"

كما يكشف العديد من الأسرار عن مواقفه السياسية، خلال فترة حكم الرئيس السادات، والسبب وراء اتجاهه للكوميديا مضطرا.

وخلال الحلقة، ينصح الفنان أحمد مكي، قائلا: متضيقهاش على نفسك ٨ سنين في الكبير اوي هتقدم ايه يعني.



وأيضا يتحدث عن أداء النجم محمد هنيدي في فيلم الأخير مرعي البريمو، كما أكد أن الفنان محمد سعد من أهم ممثلين الكوميديا وله تاريخ طويل، ولكن لديه نقطة ضعف خطيرة.

المخرج عمر عبدالعزيز يكشف الفارق بين الزعيم وسمير غانم ومحمد صبحي

ويكشف عمر عبدالعزيز، خلال الحلقة الفارق بين الزعيم عادل إمام والنجم سمير غانم والفنان محمد صبحي، مؤكدا أن كل منهم مدرسة كوميدية خاصة، مشيراً إلى أن لديه مشروع جديد للفنان محمد صبحي، قائلا:عندنا أزمة ورق وأزمة توزيع، خاصة أن البلاتوه النهاردة سويقة، وفيه ممثل حالقها بالموس ومعاه كوافير.

المخرج عمر عبدالعزيز ضيف "بالخط العريض"

ويشير “عبدالعزيز” على أنه من اكتشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، وقيامه بتغيير مسار والده الفنان محمود عبدالعزيز، بالاتجاه إلى الكوميديا خلال فيلم الشقة من حق الزوجة بعد أن كان يرفض مثل هذه النوعية من الأعمال.

يذاع برنامج "بالخط العريض" مع إيمان أبوطالب على شاشة الحياة، الجمعة الثامنة مساءً.



معلومات عن المخرج عمر عبدالعزيز

مخرج مصري من مواليد 27 مايو 1953، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1976 بتقدير جيد جداً.

بدأ حياته المهنية مساعد مخرج لأخيه المخرج (محمد عبدالعزيز) في أفلام مثل: (عالم عيال عيال) 1976، (البعض يذهب للمأذون مرتين) 1978.

أخرج أولى أفلامه (دعوة خاصة جداً) عام 1982، واتجه منذ عام 2002 إلى الإخراج التليفزيوني بمسلسل (بين شطين وميه)، إلا أن ذلك لم يمنع استمراره سينمائياً حتى عام 2005 بفيلم (فرحان ملازم آدم).