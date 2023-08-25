عرض سينما أطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

نظم قصر ثقافة الطفل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عرضا سينمائيا خاصا بالأطفال، حيث تم عرض فيلم الكارتون "Coco". تم تنفيذ هذا العرض بتنسيق وجهود من السيدة سماح مسعود.

تأتي هذه الخطوة تحت إشراف وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلاني، وتنفيذًا للتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة السيد عمرو بسيوني. وقد تم تنظيم هذا العرض بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، والذي يترأسه الكاتب محمد نبيل.

تهدف هذه الفعالية إلى توفير فرص ترفيهية ثقافية للأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية. حيث تعتبر سينما الأطفال فرصة لهم للاستمتاع بأفلام ممتعة وتعليمية في جو من المرح والترفيه. تعمل هذه الفعالية على تنمية الثقافة السينمائية لدى الأطفال وتطوير مهاراتهم الفنية والإبداعية.

تشكل قصور الثقافة في المحافظات المصرية نقطة اجتماعية وثقافية مهمة لجميع شرائح المجتمع، حيث توفر فرصًا للتعلم والترفيه في مختلف المجالات الثقافية والفنية. وتعكس هذه المبادرة التزام وزارة الثقافة في تعزيز المشهد الثقافي والفني، ودعم التنمية الثقافية في المحافظات المختلفة.

استحسن الحضور الفعالية، وعبروا عن سعادتهم بتنظيم هذا النوع من الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى إسعاد الأطفال وإثراء حياتهم بالأنشطة الثقافية. وأشادوا بجهود فرع ثقافة الوادي الجديد بقيادة السيدة ابتسام عبد المريد في توفير هذه الفعاليات المليئة بالمرح والتعلم.

يعكس عرض فيلم "Coco" حب الأطفال للسينما والقصص الملهمة، ويشجعهم على التعلم والاستمتاع بقصة مشوقة تركز على العائلة والثقافة والمغامرات. يعد هذا العرض أحد الأنشطة الثقافية التي تلبي احتياجات واهتمامات الأطفال في فترة الإجازة الصيفية.

تأتي هذه الفعالية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، والذي يضم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية الموجهة للأطفال والشباب خلال فترة الإجازة الصيفية. تهدف هذه المبادرة إلى إثراء حياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم في مجالات مختلفة مثل السينما والموسيقى والكتابة.

يعد عرض فيلم "Coco" في قصر ثقافة الطفل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد خطوة نحو توفير فرص الترفيه والتعليم الثقافي للأطفال في المناطق النائية وتعزيز المشهد الثقافي في تلك الجهة من البلاد.

عرض سينما اطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

عرض سينما اطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

عرض سينما اطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

عرض سينما اطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

عرض سينما اطفال في قصر ثقافة الطفل بالخارجة