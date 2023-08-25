نائب محافظ القاهرة تتابع تطوير شارع ٩ وميدان المحطة بالمعادي

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك خطة ممنهجة تم وضعها لتطوير حي المعادي عبر تحديد اولويات الاعمال لتكون على عدة مراحل ليشمل الحي برمته لعودته الى سابق عهده بعد ان اصبح هناك ضرورة ملحة لاعادة رونقه الحضاري و طابعة الخاص الذي يميزه عن غيره من الاحياء الاخرى لتشمل اعمال التطوير رفع كفاءة الطرق بشارع ١٠٠ و ١٠١ و ١٥٠ و شارع الدبلوماسيين و معادي الخبيري الى جانب تطوير ميدان محطة مترو المعادي و شارع ٩ والذي يبلغ طوله ٢.٧ كيلو متر من حدائق المعادي وحتى كوبري شمال طره.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المنطقة الجنوبية، وذلك لاستكمال ما قد بدأته من أعمال تطوير بنطاق حي المعادي والذي يعد من أعرق أحياء المنطقة الجنوبية والعاصمة برمتها لدراسة المقترح المقدم و ذلك بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، ومنال محمود سكرتير الحى ومديري ومهندسي ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية والحي و مهندسي وممثلي شركة المعادي للتنمية والتعمير .

اعمال التطوير مع خلال تحقيق عنصر الاستمرارية و الحفاظ على هويته البصرية بين قيمة الشارع قديما

واطلعت نائب المحافظ على أهم ملامح التطوير المقترحة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة الحالية خاصة أن شارع ٩ احد أهم شوارع حي المعادي الحيوية ذو الواجهه الخدمية و الترفيهيه لسكانه و سكان المناطق الاخرى والذي لابد ان تشمله اعمال التطوير مع خلال تحقيق عنصر الاستمرارية و الحفاظ على هويته البصرية بين قيمة الشارع قديما و احتياجات ومتطلبات مرتاديه وسكانية حاليا من خلال التنسيق الدائم مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لمد يد العون و التكاتف جنبا الى جنب مع المؤسسات الرسمية .

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالحفاظ والاخذ في الاعتبار بأهم العناصر والمحددات الرئيسية التي تميز الشارع وخاصة الحفاظ على الاشجار وتوفير الخدمات و ازالة كافة المخالفات واشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين وعدم التعدي على حرم الطريق ومراعاة المسافات الحرة لتحويله الى ممشى ترفيهي خدمي .

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الارتقاء بكفاءة الطرق وتطوير الارصفة والتي يتراوح عرضها ٢ متر تقريبا مع اعتماد تصاميم مميزة للانترلوك واستبدال البلدورات بالاضافة الى استخدام مواد ذات كفاءة عالية لتحقيق عنصر الاستدامة مع الحفاظ على حركة المركبات والمشاه به واضافة اللمسات الجمالية بتقليم ورفع كفاءة المزروعات و الغطاء الشجري و اعمال اللاندسكيب واستخدام اعمدة الانارة ذات الطابع العريق معربة عن شكرها العميق للسيد رئيس الحي وفريق العمل واعجابها بالتصور المقترح متمنيه بدء تنفيذه على وجه السرعة لرفع واجهة الحي الحضارية .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع كافة الاجهزة التنفيذية و المعنية ومتابعة اعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بشارع ٩ لنهو الاعمال على وجه السرعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها مع عقد اللقاءات و المتابعات الميدانية الدورية للتعرف على كافة مستجدات الاعمال ونسب التنفيذ لتذليل كافة التحديات التي قد تواجه معدلات التنفيذ وبدء اعمال التطوير في المناكق التي تم الانتهاء منها .