"ثقافة موشا" بأسيوط تنظم ورشة حول تدوير خامات البيئة

نظم مكتبة آل عابدين في بلدة موشا بمحافظة أسيوط ورشة فنية لإعادة تدوير خامات البيئة، برئاسة ياسر عبد اللاه. قدمت الفنانة نسرين شوقي حنا مفهوم إعادة التدوير وشرحت كيفية إعادة استخدام المخلفات البيئية القديمة لصنع بعض الخامات البسيطة، مثل قصاصات القماش ومسدس الشمع والخيوط والشرايط الزينة.

تمكن الأطفال من تنفيذ بعض الأعمال الفنية خلال الورشة، كما قاموا بتزيينها بطرق مختلفة. تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات هيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

قام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في أجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تهدف هذه المبادرة إلى توفير نشاطات ثقافية في فترة الإجازات الصيفية للشباب والأطفال.

وتأتي ورشة إعادة تدوير خامات البيئة في إطار هذا البرنامج، حيث تسهم في تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال، وتشجيعهم على المشاركة في حماية البيئة والحفاظ على مواردها. كما تعد فرصة للأطفال للتعبير عن إبداعهم وأفكارهم من خلال إعادة استخدام المواد المعاد تدويرها وتحويلها إلى أعمال فنية جميلة ومبتكرة.

تشكل مثل هذه الورش الفنية وسيلة فعالة لتعليم الأطفال قيمة إعادة التدوير واكتشاف إمكاناتها في صنع أشياء جديدة ومفيدة. إنها فرصة لتطوير مهاراتهم الفنية وإثراء خبراتهم الثقافية بطريقة ممتعة وتفاعلية. تعتبر هذه الورشة الفنية في مكتبة آل عابدين بموشا مناسبة قيمة للأطفال للاستفادة من الإجازة الصيفية بشكل مثمر وإيجابي.

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة

ثقافة موشا تقدم ورشة تدوير خامات البيئة