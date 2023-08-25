أنشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

استقبل قصر ثقافة الغنايم بقيادة هبة حسين صبره، مجموعة من الأطفال ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. تم اختيار العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف للمشاركة في هذا البرنامج، بالتعاون مع الفنان مايكل عادل.

تأتي هذه الفعالية ضمن توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وقد أشرف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل على تنظيم هذه الفعالية في فرع ثقافة اسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

انضمت هذه الفعالية إلى باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تستهدف إثراء وتنويع الحياة الثقافية في المدينة، وتزويد الأطفال بفرصة للتعلم والاندماج في المجتمع الفني المحلي. التركيز على الموسيقى والغناء والعزف يعكس الاهتمام بتطوير المواهب الفنية وإكساب الأطفال المهارات اللازمة للتعبير الفني.

تم استقبال الأطفال في قصر ثقافة الغنايم بحفاوة وودية، حيث تم تنظيم جلسات فنية تفاعلية مع الفنان مايكل عادل، الذي قدم توجيهات ونصائح قيمة للمشاركين في البرامج. استمتع الأطفال بتجارب موسيقية وأدائية فريدة، وتعرفوا على أساسيات الموسيقى والغناء والعزف.

تعد هذه الفعالية جزءًا من جهود مستمرة لتطوير المشهد الثقافي في مصر، وتوفير فرص للأطفال للاكتشاف وتنمية مواهبهم الفنية. يعكس برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" التزام الحكومة لدعم الثقافة والفن وتعزيز دورها في بناء مجتمع متعلم وإبداعي

تشمل الفعاليات المستقبلة باقة متنوعة من الجلسات الموسيقية وورش العمل التفاعلية، حيث يتعلم الأطفال مهارات جديدة ويستكشفون مزيدًا من المواهب الفنية. انضموا إلى برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" واستمتعوا بتجارب فنية رائعة في قصر ثقافة الغنايم.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم