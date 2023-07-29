عزيز الشافعي يكشف أسرار تعاونه مع كبار نجوم الغناء في "حبر سري"

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الملحن عزيز الشافعي، في برنامجها "حبر سري"، وذلك يوم 3 أغسطس المقبل، في تمام العاشرة مساءً على شاشة “القاهرة والناس”.

ويكشف عزيز الشافعي خلال استضافته في البرنامج العديد من الأسرار الفنية، وكواليس تعاونه مع كبار نجوم الغناء في الوطن العربي، كما يتحدث الملحن عن التعاون الأخير مع الهضبة عمرو دياب في أغنيتة الجديدة “والله ابدًا” .

الجدير بالذكر أن آخر تعاون جمع الشاعر والملحن عزيز الشافعي والهضبة عمرو دياب من خلال أغنية “والله ابدًا”، والتي حققت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

عزيز الشافعي

وحرص “الشافعي” من خلال أغنية “والله ابدًا”، اختيار كلمات جديدة لتكن بمثابة مفاجأة لجمهور الهضبة، وتقول الأغنية:" والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

أضحى التنائي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا

والله ما طلبت أهوائنا بدلا منكم

وما انصرفت عنكم أمانينا

والله أبدا

والله أبدا

نسينا المر وما نسيناش الحلو منكم

مين أحلى منكم

وبيسألونا لما يسألونا عنكم

ومهما يحصل بينا ولا نستغنى عنكم

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا

على أمل لقانا صبحنا ومسانا

عايشين معانا

يستغربونا إزاى البعد ما قسانا

نقول حبايبنا حبايبنا

بتوع زمان ولا الزمان يفرق معانا

والله أبدا

والله أبدا لا لا والله أبدا ".

عزيز الشافعي وأسما إبراهيم

معلومات عن عزيز الشافعي

عزيز الشافعي، هو مؤلف وملحن مصري، قام بتلحين العديد من الأغاني لكبار المطربين في العالم العربي، أبرزهم الهضبة عمرو دياب، محمد حماقي، تامر حسني، هشام عباس، خالد سليم، هيفاء وهبي، نيكول سابا، جنات، إيهاب توفيق، هاني شاكر، عامر منيب، بلقيس فتحي، وتعد الأغاني التي وضع "الشافعي" لمساته السحرية بها بمثابة أنجح الأغنيات لتميزه عن غيره من الشعراء والملحنين، بالإضافة إلى حسه الفني في اختيار الكلمات والألحان المواكبة للعصر لكي تحقق صدى واسعًا لدى جميع فئات الجمهور.