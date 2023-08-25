حملة لإزالة الأشجار المؤثرة على سلامة المواطنين وحركة المرور بالخارجة

تم القيام بعدة إجراءات لتحسين الوضع البيئي في بمركز ومدينة الخارجة، تمت الجهود المبذولة في قص وتهذيب الأشجار الكثيفة في الشوارع الرئيسية، بهدف إزالة الأشجار المعروضة للخطر والمؤثرة على سلامة المواطنين وحركة المرور.

تعد هذه الخطوة أحد الإجراءات الضرورية للحفاظ على جمالية المدينة ومظهرها العام، فضلاً عن ضمان سلامة المارة والمركبات. تم تخصيص فرق عمل مدربة ومجهزة بأدوات آمنة لتنفيذ هذه المهمة بكفاءة وبدقة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة الأشجار المتساقطة جراء العواصف الترابية التي ضربت المدينة مؤخرًا. فعلى إثر هذه الظروف الجوية القاسية وغير المتوقعة، تساقطت الأشجار في الشوارع وأصبحت عرضة للانهيار وتسببت في إعاقة حركة المرور. ولذا، أصبح من الضروري القيام بإزالتها فورًا لتأمين سلامة الجميع.

في سياق آخر، تم ري الأشجار بالجزيرة الوسطى في شارع جمال عبدالناصر. تعد ريّ الأشجار بالماء ضرورة أساسية للحفاظ على الخضرة والإبقاء على الأشجار حية وصحية. تم وضع نظام ري آلي حديث يستخدم تقنيات حديثة للري، مما يضمن حصول جميع الأشجار على الكمية المناسبة من الماء المعالج.

تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة للحفاظ على البيئة وتحسينها في مركز ومدينة الخارجة. يُعتبر الاهتمام بالتنظيف والحفاظ على البيئة الخضراء والصحية أمرًا ضروريًا لتعزيز جودة الحياة وخلق بيئة مستدامة للسكان.

تأمل الجهات المعنية في أن تشعر المجتمعات المحلية بالفخر والاعتزاز بتلك الجهود المبذولة وبالفائدة الكبيرة التي ستوفرها هذه الخطوات على حياتهم اليومية. ونظرًا للتزام المسؤولية البيئية والاستدامة، فإن هذه الخطة تعد خطوة إيجابية في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المزيد من التصرفات المستدامة في المجتمع.

حملة لإزالة الأشجار المعروضة للخطر والمؤثرة على سلامة المواطنين وحركة المرور بالخارجة

حملة لإزالة الأشجار المعروضة للخطر والمؤثرة على سلامة المواطنين وحركة المرور بالخارجة