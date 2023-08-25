حرص رئيس مركز ومدينة الخارجة، جهاد المتولى، على التواصل المستمر مع رؤساء القرى والمواطنين يتجلى في جهوده في عقد لقاءات جماهيرية بشكل مستمر. وفي هذا السياق، قام بعض رؤساء الوحدات القروية الجديدة مثل قرية الشركة وفلسطين بتنظيم لقاء جماهيري مع المواطنين في أعقاب صلاة الجمعة.

هدف هذه اللقاءات كان التواصل المباشر مع المواطنين ومناقشة حلول للمشاكل التي تواجه القرية. وقد شملت هذه اللقاءات مناقشة قضايا مختلفة بما في ذلك تحسين البنية التحتية، توفير الخدمات الضرورية، وتوفير فرص العمل للشباب.

تم تنظيم اللقاءات بطريقة تتيح للمواطنين التعبير عن أفكارهم وآرائهم وطرح المشكلات التي يواجهونها في القرية. وقد قدم رؤساء الوحدات القروية استعراضًا للجهود التي تبذلها الإدارة المحلية لمعالجة تلك المشكلات وتحسين الوضع في القرية.

وقد أشاد المواطنون بجهود رؤساء الوحدات القروية في الاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل معهم. وأكدوا أن هذه الاستجابة السريعة والتواصل المستمر يعزز الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية، ويعكس التزام رئيس مركز ومدينة الخارجة بتلبية احتياجات السكان.

من جانبه، أشاد جهاد المتولى بروح المشاركة والتعاون التي يظهرها رؤساء القرى ومواطنيهم في سبيل تحسين الحياة في المجتمع المحلي. كما أكد أن هذه اللقاءات الجماهيرية تعد فرصة هامة لتعزيز التواصل وتحقيق التنمية المستدامة في القرى والمدينة.

هذه الجهود المستمرة في التواصل والتفاعل بين الإدارة المحلية والمواطنين تعكس التزام جهاد المتولى ورؤساء القرى بخدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة في منطقتهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا التواصل والتفاعل في المستقبل لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات والمرافق للجميع.

لقاءات جماهيرية مع المواطنين بالوحدات القروية لمركز الخارجة بالوادي الجديد

لقاءات جماهيرية مع المواطنين بالوحدات القروية لمركز الخارجة بالوادي الجديد

لقاءات جماهيرية مع المواطنين بالوحدات القروية لمركز الخارجة بالوادي الجديد