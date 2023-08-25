كرنفال أدبي بمنتدى تغريد فياض الثقافي

تحت عنوان “الكتاب.. حوار العقل والوجدان”، عقدت الكاتبة اللبنانية تغريد فياض الدورة رقم 61 من منتداها الثقافي المصري اللبناني في (أتيليه القاهرة) بميدان طلعت حرب، وذلك بحضور عدد كبير من المثقفين والكتاب والفنانين والقراء المهتمين بالشأن الثقافي، بالإضافة إلى عدد من رجال، وسيدات الأعمال.



بدأ الافتتاح بكلمة الفنان أحمد الجنايني، رئيس مجلس إدارة الأتلييه ثم كلمة الشاعرة تغريد فياض، رئيسة المنتدى، والنائب اللواء أحمد رفعت، الناقد القدير دكتور مدحت الجيار، تحدث عن دور الكتاب وأهميته



-الناقد دكتور شريف الجيار، عميد كلية الألسن-بجامعة بني سويف، رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكتاب المصري وألقى كلمة بعنوان (الكتاب والقارئ العربي)



-الناقد دكتور عزوز اسماعيل، تحدث عن كتاب (الرواية الرسائلية والرسالة الروائية)



- الناقدة والأديبة د. نوران فؤاد، المستشارة الأدبية للمنتدى-عضو المجلس الأعلى للثقافة ألقت كلمة بعنوان (تأثير الكتاب في دعم الثقافة).



-الكاتب الصحفي صبري الموجي، مدير تحرير جريدة الأهرام.



- الكاتبة الصحفية والقاصة سمية عبد المنعم، نائب رئيس تحرير جريدة الوفد وتحدثت في كلمتها عن (القصة القصيرة بين التهميش والإنصاف).



-دكتور عمرو شحاتة، نائب رئيسة منتدى تغريد فياض الثقافي اللبناني، حيث ألقى كلمة بعنوان(الكتاب وتأثيره في بناء الشخصية).



_ د/ أمل مصطفى، محاضرة دولية، علم اجتماع إنساني/ أكاديمية بجده تخصص تكنولوجيا معلومات- كاتبة ومقدمة برنامج إذاعي بالمملكة العربية السعودية، تحدثت عن كتاب (قصص بابل المعلقة) -مجموعة قصصية للأديبة اللبنانية تغريد فياض.

وفي الختام تم تقديم أمسية شعرية وفنية بمشاركة عدة شعراء وفنانين:



أدارها محسن مرغني المدير التنفيذي للمنتدى، وغيداء الدندشي، المديرة الإدارية للمنتدى، والشاعر رضا دياب، المستشار الإداري للمنتدى، ومشاركة الإعلامي المهندس دكتور بيشوي كمال وكلمة عن دور الكتاب.

