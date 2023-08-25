مبادرة جديدة في المدارس لتسهيل تعامل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تم تنفيذ مبادرة جديدة في مدارس الجمهورية بهدف تسهيل تعامل الطلاب ذوي الصم وضعف السمع. صرح المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم في الوادي الجديد، أنه تمت الموافقة على تعميم لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب ذوي الصم وضعف السمع في جميع مدارس الجمهورية. جرت عملية تسليم مجموعة من اللوحات إلى جميع الإدارات التعليمية في المحافظة، بهدف توزيعها في المدارس التعليم العام والتعليم الفني.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن هدف هذه المبادرة هو المساعدة في تسهيل تعامل شركاء المجتمع من ذوي الهمم وتقديم كافة أشكال الدعم لهم. كما أشار إلى أنه طلب وضع هذه اللوحات في أماكن واضحة بالمدرسة، لما تحمله من كلمات بلغة الإشارة والتي تعمل على نشر هذه الثقافة بين فئات المجتمع.

تعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة في تطوير بيئة التعليم المدرسية لتكون أكثر شمولية وتضمن توفير فرص متساوية لجميع الطلاب. إن توفير لوحات الإشارة الاسترشادية يمكن للطلاب ذوي الصم وضعف السمع التواصل مع زملائهم والمعلمين بكفاءة أكبر، مما يسهل عليهم الاندماج بشكل أفضل في البيئة التعليمية.

يُشجِّع استخدام لوحات الإشارة هذه على شراكة المجتمع وتشجيع التضامن والتفاعل بين الطلاب من جميع الفئات. إن تعزيز ثقافة التواصل والتفاهم مع الطلاب ذوي الصم وضعف السمع يسهم في بناء جو تعليمي أكثر شمولاً وتعاطفاً. ويشكل ذلك تطورًا إيجابيًا في المجال التعليمي، حيث يتم توفير أدوات تعليمية تتماشى مع احتياجات الطلاب المختلفة.

يعد وضع اللوحات في أماكن واضحة بالمدرسة إشارة قوية إلى التزام التعليم بضمان مستوى عالٍ من الشمولية والمساواة في الفرص التعليمية. إن هذه الخطوة تسهم في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور المجتمع في تحقيق هذه الحقوق.

يجب على المدارس أن تضع هذه اللوحات في مواقع مرئية وملائمة لضمان وصول الطلاب إليها بسهولة. يُشجع أيضًا المعلمون على تعزيز الوعي بالإشارات الاسترشادية وتوفير الدعم اللازم للطلاب ذوي الصم وضعف السمع، من خلال توفير الدروس اللازمة وتدريبات التفاعل العملي.

إن هذه المبادرة ذات أهمية كبيرة في تطوير بيئة تعليمية تشجع التنوع وتدعم فرص التعلم لجميع الطلاب، بغض النظر عن طبيعتهم الفردية. يتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز التضامن والتفاعل بين الطلاب وتشجيع روح المساواة والاحترام في المدارس.

تنفيذ مبادرة جديدة في مدارس الجمهورية لتسهيل تعامل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تنفيذ مبادرة جديدة في مدارس الجمهورية لتسهيل تعامل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

تنفيذ مبادرة جديدة في مدارس الجمهورية لتسهيل تعامل الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة